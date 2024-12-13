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05:53, 13 декабря 2024Мир

Легкий самолет разбился в Нью-Йорке

CSB: при падении легкого самолета в штате Нью-Йорк погиб один человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Легкий самолет потерпел крушение в округе Уэстчестер в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал CSB.

По данным правоохранителей, на борту самолета находилось два человека. Воздушное судно упало на межштатную автомагистраль 684 (Interstate-684). В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал.

Водителям настоятельно рекомендовано не приближаться к месту происшествия.

Ранее одномоторный самолет Piper PA-32 с пассажирами на борту потерпел крушение в Калифорнии. Воздушное судно упало недалеко от гоночной трассы. Троих пострадавших госпитализировали, двое из них получили тяжелые травмы. Люди на земле не пострадали, однако несколько припаркованных автомобилей оказались повреждены.

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