Легкий самолет разбился в Нью-Йорке

CSB: при падении легкого самолета в штате Нью-Йорк погиб один человек

Легкий самолет потерпел крушение в округе Уэстчестер в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал CSB.

По данным правоохранителей, на борту самолета находилось два человека. Воздушное судно упало на межштатную автомагистраль 684 (Interstate-684). В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал.

Водителям настоятельно рекомендовано не приближаться к месту происшествия.

Ранее одномоторный самолет Piper PA-32 с пассажирами на борту потерпел крушение в Калифорнии. Воздушное судно упало недалеко от гоночной трассы. Троих пострадавших госпитализировали, двое из них получили тяжелые травмы. Люди на земле не пострадали, однако несколько припаркованных автомобилей оказались повреждены.