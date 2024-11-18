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18:13, 18 ноября 2024Путешествия

Самолет с пассажирами на борту упал недалеко от гоночной трассы и попал на видео

Associated Press: одномоторный самолет потерпел крушение в Калифорнии
Мария Борисова
Мария Борисова

В США самолет с пассажирами на борту упал недалеко от гоночной трассы. Последствия аварии попали на видео, которое публикует Associated Press.

Одномоторный Piper PA-32 потерпел крушение утром 17 ноября недалеко от гоночной трассы в Помоне, примерно в 50 километрах к востоку от центра Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Самолет упал при попытке приземлиться в ближайшем аэропорту.

На борту было четыре человека. Трое из них попали в больницу, причем двое получили тяжелые травмы. Люди на земле не пострадали, однако несколько припаркованных автомобилей оказались повреждены.

Отмечается, что в тот день в Помоне проходил финал автомобильных гонок, на котором собрались болельщики. Из-за аварии мероприятие на время прервали, но потом оно возобновилось. Федеральное управление гражданской авиации США расследует обстоятельства крушения.

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