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04:43, 29 декабря 2024Мир

Появились кадры крушения Boeing 737 в Южной Корее

Появились кадры крушения Boeing 737 в аэропорту Муан в Южной Корее
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Момент крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан в Южной Корее попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

По уточненной информации, на борту находился 181 человек.

Ранее сообщалось, что авиакатастрофа произошла в 9:07 утра по местному времени (3:07 по московскому). Уточняется, что причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.

Пожар на борту ликвидирован, ведется эвакуация пассажиров. Полиция и пожарные проводят спасательные работы начиная с хвоста самолета.

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