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21:09, 22 декабря 2024Мир

Частный самолет разбился в Бразилии

На юге Бразилии разбился частный самолет, выживших нет
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: @emanuelasampaio / Reuters

На юге Бразилии, в штате Риу-Гранди-ду-Сул разбился частный самолет с пассажирами. По предварительным данным, выживших нет, со ссылкой на губернатора штата Эдуарду Лейти сообщил телеканал CNN Brazil.

Известно, что небольшой самолет разбился в жилой зоне вскоре после вылета из аэропорта Канела в штат Сан-Паулу. На борту самолета находились минимум девять или десять человек. Лейти рассказал, что уже находится на месте трагедии и контролирует ход спасательной операции. «По-видимому, выживших нет, все силы сейчас направлены на изоляцию района и спасение пострадавших (местных жителей)», — доложил он в разговоре с журналистами.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как самолет падает на городские здания, после чего происходит взрыв, и часть квартала охватывает огнем. Рухнувшее транспортное средство разрушило здания мебельного магазина и гостиницы, 15 пострадавших постояльцев увезли в больницу.

Владельцем самолета является местный бизнесмен Луис Клаудиу Салгейру Галеази. Находился ли он в момент трагедии на борту, пока выяснить не удалось.

Ранее в декабре крушение потерпел легкомоторный самолет в округе Уэстчестер в штате Нью-Йорк. В результате один человек не выжил.

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