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18:56, 29 декабря 2024Путешествия

В Южной Корее назвали предварительные версии крушения пассажирского самолета

«Рёнхап»: есть три возможные причины крушения Boeing в Южной Корее
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ahn Young-joon / AP

В Южной Корее назвали три основных версии крушения пассажирского самолета Boeing: столкновение с птицами, неполадки в работе двигателя, шасси и систем торможения, а также недостаточную при ЧП длину взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

В материале говорится, что предварительное расследование указывает на неисправность лайнера из-за столкновения с птицами. При этом, по мнению некоторых аналитиков, у Boeing должны были быть технические неполадки, так как столкновение с птицами не могло привести к отказу всех критически важных систем. Кроме того, эксперты считают, что при таком крушении у лайнера должны были отказать как двигатели, так и тормоза.

Авторы агентства отмечают, что самолет подал сигнал бедствия через минуту после того, как диспетчеры аэропорта предупредили об опасности столкновения с птицами. При попытке приземлиться лайнер врезался в стену ограждения авиагавани — ему не удалось затормозить. На фоне этого авиаэксперты сходятся во мнении, что причиной трагедии стала неисправность шасси, которая могла стать следствием столкновения с птицами.

Учитывая все перечисленные факторы, директор центра летного обучения университета Хансо Ким Гю Ван назвал произошедшее «очень необычным».

Авиакатастрофа в аэропорту Муан в Южной Корее произошла в воскресенье, 29 декабря, в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск). Все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан были отменены.

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