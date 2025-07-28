Тысячи людей застряли в аэропортах из-за хакеров, атаковавших системы «Аэрофлота». Что делать тем, чьи рейсы отменили?

«Аэрофлот» попросил пассажиров несостоявшихся рейсов не приезжать в аэропорт

Утром в понедельник, 28 июля, крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил о сбоях в работе информационных систем компании и предупредил о возможных перебоях в работе сервисов. В Генпрокуратуре позже подтвердили, что причиной этому стала хакерская атака. Из-за сбоя десятки рейсов авиакомпании были отменены, а пассажиры пока не могут поменять билеты. Что делать путешественникам, которые из-за произошедшего оказались в трудной ситуации, — в материале «Ленты.ру».

Сотни россиян оказались заперты в Шереметьево и Пулково

Из-за массового переноса и отмены рейсов в результате сбоя в работе информационных систем «Аэрофлота» тысячи пассажиров оказались заперты в московском аэропорту Шереметьево. После нескольких часов ожидания они пытались покинуть воздушную гавань, но в проходе образовался затор.

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково пассажиры тоже стоят в очередях. Они пытаются поменять билеты в кассах, чтобы вылететь другими рейсами.

Пассажиров отмененных рейсов попросили не приезжать в аэропорт

В пресс-службе «Аэрофлота» уточнили, что 28 июля в период с 00:00 по 12:00 по московскому времени было выполнено 76 рейсов из Шереметьево и обратно из 123 запланированных в расписании.

Пассажиров отмененных рейсов попросили не приезжать в аэропорт вылета. Их предупредили, что проверить статус рейса можно на онлайн-табло сайтов аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании (онлайн-табло аэропорта Шереметьево).

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В пресс-службе также отметили, что сделать возврат денег за авиабилеты и переоформить их можно будет после возобновления работы сервисов авиакомпании. Пока в Шереметьево эта услуга доступна только специальным категориям пассажиров: людям с детьми, несопровождаемым детям, пассажирам с ограниченными возможностями здоровья, участникам СВО и пассажирам, следующим трансфером.

Пассажиров «Аэрофлота» пересадят на рейсы «Победы» и «России»

Тем временем в Минтрансе РФ сообщили, что его сотрудники совместно с Росавиацией и «Аэрофлотом» организуют пересадку части пассажиров на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Победа».

Фото: Евгений Зайцев/Коммерсантъ

«Аэрофлот» отменил 54 парных рейса (туда-обратно) в понедельник, 28 июля. Остальные 206 рейсов из запланированных на сегодня 260 готовятся к выполнению Минтранс России

Пассажиров аэропорта Шереметьево также предупредили, что во всех терминалах воздушной гавани работают стойки информации и висят QR-коды «Узнай свой рейс» с данными на русском и английском языках, круглосуточно открыты комнаты матери и ребенка и детские зоны, а также организованы отдельные залы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, гостям аэропорта раздают бесплатную питьевую воду.

Что делать пассажирам отмененных рейсов

В официальном Telegram-канале «Аэрофлота» говорится, что компания продолжает свою операционную деятельность, но в условиях вынужденных ограничений из-за сбоя IT-инфраструктуры. Отмечается, что рейсы 28 июля выполняются, но не в полном объеме.

Для пассажиров отмененных рейсов опубликовали инструкцию, в которой говорится, что они могут:

получить возврат денег за билеты, купленные в кассах и на сайте, после восстановления работы IT-систем;

переоформить билет на свободные места на аналогичный рейс в последующие десять дней — тоже после восстановления работы IT-систем;

получить место на следующем рейсе со свободными местами в случае, если они начали перемещение по маршруту с пересадкой и второй рейс был отменен.

При этом участникам СВО, несопровождаемым детям, пассажирам с ограниченными возможностями здоровья, требующим специального обслуживания, будет автоматически предложено место на следующем рейсе со свободными местами.

«В случае более оперативного восстановления IT-систем "Аэрофлот" ускорит все процессы переоформления и стабилизации выполнения программы полетов», — пообещали представители перевозчика.

