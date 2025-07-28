«Аэрофлот» отменил десятки рейсов из-за сбоя в работе базы данных

«Аэрофлот» отменил 42 рейса в Москве из-за масштабного сбоя

Нацперезвочик «Аэрофлот» отменил 42 рейса из Москвы из-за сбоя в работе информационных систем. Об этом авиакомпания сообщает в своем официальном Telagram-канале.

Вылет десятков рейсов в международные аэропорты (Астана, Ереван, Минск) и региональные (Екатеринбург, Омск, Пермь, Сочи, Чеябинск) отменили в аэропорту Шереметьево. Причиной стал масштабный сбой в работе базы данных авиаперевозчика.

Актуальную информацию перевозчик рекомендует отслеживать на онлайн-табло аэропорта. Кассы Шереметьево на данный момент временно не переоформляют билеты и не осуществляют возврат денег за отмененные рейсы.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура Москвы взяла под контроль ситуацию со сбоем в «Аэрофлоте». Авиаперевозчик объяснил, что команда специалистов на данный момент работает над скорейшим восстановлением работы сервисов.