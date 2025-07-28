«Аэрофлот» сообщил о сбоях в работе информационных систем

«Аэрофлот» сообщил о сбоях в работе информационных систем компании

«Аэрофлот» сообщил о сбоях в работе информационных систем компании и предупредил о возможных перебоях в работе сервисов.

Отмечается, что из-за перебоев в работе информсистем ожидается вынужденная корректировка расписания. В компании допустили, что произойдут переносы и отмены рейсов.

«Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло сайтов аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании (онлайн-табло аэропорта Шереметьево при вылете из Москвы), информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту», — заявили в «Аэрофлоте».

Там добавили, что в настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения плана полетов и над скорейшим восстановлением работы сервисов. В компании принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее, 20 июля, из-за мер, которые вводились в Шереметьево, «Аэрофлот» предупредил о возможных отменах и переносах некоторых рейсов.

