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10:34, 20 июля 2025Путешествия

«Аэрофлот» сообщил о возможных переносах рейсов из-за мер в Шереметьево

«Аэрофлот»: Некоторые рейсы 20 июля будут скорректированы или отменены
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Из-за мер, которые вводились минувшей ночью в Шереметьево, возможны отмены и переносы некоторых рейсов «Аэрофлота». Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Перевозчик призвал пассажиров отслеживать информацию на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота». Скорректированные данные также будут озвучивать в Шереметьево по громкой связи, предупредили в компании.

Пассажиры отмененных рейсов смогут переоформить билеты на следующие рейсы, которые будут выполняться в течение десяти дней с даты отмененного вылета. Также можно оформить их возврат.

Расположенные в аэропорту кассы авиакомпании возврат и переоформление билетов временно не производят, добавили в компании. Оформить обращение по соответствующим запросам можно на сайте через форму обратной связи, в контакт-центре, офисе продаж или у агента.

Вечером 19 июля в Шереметьево ввели временные ограничения на полеты. Такие меры необходимы в целях обеспечения безопасности, уточнил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

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