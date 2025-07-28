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11:03, 28 июля 2025Путешествия

Сбой в работе российского авиаперевозчика заинтересовал прокуратуру

ТАСС: Прокуратура контролирует ситуацию со сбоем в работе нацперевозчика России
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Транспортную прокуратуру России заинтересовала ситуация со сбоем в работе нацперевозчика «Аэрофлот». Об этом сообщает ТАСС.

По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, ведомство контролирует сбой системы российского авиаперевозчика в аэропорту Шереметьево. Организованы надзорные мероприятия.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о сбоях в работе информационных систем и предупредил о возможных проблемах в работе сервисов. В компании допустили, что из-за этого произойдут переносы и отмены рейсов.

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