Сбой в работе российского авиаперевозчика заинтересовал прокуратуру

ТАСС: Прокуратура контролирует ситуацию со сбоем в работе нацперевозчика России

Транспортную прокуратуру России заинтересовала ситуация со сбоем в работе нацперевозчика «Аэрофлот». Об этом сообщает ТАСС.

По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, ведомство контролирует сбой системы российского авиаперевозчика в аэропорту Шереметьево. Организованы надзорные мероприятия.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о сбоях в работе информационных систем и предупредил о возможных проблемах в работе сервисов. В компании допустили, что из-за этого произойдут переносы и отмены рейсов.