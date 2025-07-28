Генпрокуратура России подтвердила хакерскую атаку на «Аэрофлот»

ГП: Причиной сбоя в работе «Аэрофлота» стала хакерская атака

Генпрокуратура России поручила организовать надзорные мероприятия в связи с задержкой и отменой рейсов а аэропорту Шереметьево. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По его данным, причиной стал сбой в работе базы данных компании «Аэрофлот» в результате хакерской атаки. Возбуждено дело по статье 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ.

Вылет десятков рейсов в международные аэропорты (Астана, Ереван, Минск) и региональные (Екатеринбург, Омск, Пермь, Сочи, Чеябинск) отменили в аэропорту Шереметьево. Причиной стал масштабный сбой в работе базы данных авиаперевозчика.

Транспортная прокуратура Москвы взяла под контроль ситуацию со сбоем в «Аэрофлоте». Авиаперевозчик объяснил, что команда специалистов на данный момент работает над скорейшим восстановлением работы сервисов.

Позже хакеры из группировок Silent Crow и «Киберпартизаны BY» сообщили, что причастны к сбоям в работе информационной системы компании «Аэрофлот».