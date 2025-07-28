Хакеры заявили об уничтожении информационной системы «Аэрофлота»

Хакеры Silent Crow заявили, что уничтожили IT-систему «Аэрофлота»

Хакеры из группировок Silent Crow и «Киберпартизаны BY» сообщили, что причастны к сбоям в работе информационной системы компании «Аэрофлот». Об этом они написали в Telegram.

«Вместе с коллегами из "Киберпартизаны BY" заявляем об успешном проведении продолжительной и масштабной операции, в результате которой была полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура "Аэрофлот"», — отметили они.

По словам хакеров, они находились внутри корпоративной сети на протяжении года. За это время они выгрузили полный массив данных истории перелетов, а также скомпрометировали ключевые корпоративные системы. Кроме того, киберпреступники уверяют, что получили доступ к личным компьютерам сотрудников, в том числе устройствам руководства.

Silent Crow утверждают, что общий объем данных, которые они получили, составил более 20 Тбайт. Злоумышленники также заявили, что в результате этой атаки также были украдены персональные данные россиян, использовавших услуги «Аэрофлота».

Ранее стало известно, что ситуацию со сбоем в работе системы «Аэрофлота» контролирует прокуратура. Сообщалось, что ведомство проводит надзорные мероприятия.

Утром 28 июля «Аэрофлот» сообщил, что в работе его информационных систем произошел сбой. Из-за этих проблем компания были отменены десятки рейсов.