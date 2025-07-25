В работе Starlink произошел массовый сбой. Спутниковая связь перестала работать по всей линии фронта в зоне СВО

В работе Starlink произошел массовый сбой по всему миру, в том числе в зоне СВО

Произошел массовый сбой в работе Starlink. Спутниковые терминалы перестали работать по всему миру. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Согласно информации сервиса, вечером в четверг, 24 июля, произошел массовый сбой, число обращений о перебоях в работе Starlink превысило 50 тысяч. Больше всего о неполадках сообщали пользователи в США, Канаде и Германии.

Терминалы Starlink активно используются в зоне проведения специальной военной операции (СВО) как с украинской, так и с российской стороны.

Известно, что российские военные сами применяют Starlink и для выполнения ряда задач вынуждены самостоятельно добывать терминалы и оплачивать их работу. Бойцы спецоперации отмечали, что надеются перестать использовать «гумпомощь» (так они назвали трофейные терминалы) от основателя SpaceX Илона Маска и перейти на российские разработки.

На сбои в работе Starlink пожаловались военные

Терминалы спутниковой передачи данных Starlink, используемые ВСУ, перестали работать по всей линии фронта. С украинской стороны одним из первых о сбоях сообщило издание «Страна» со ссылкой на бойца с позывным Тень. Он не уточнил, к каким последствиям для Вооруженных сил Украины это может привести.

О проблемах со Starlink в Украине проинформировал также командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадьяр.

Starlink лег по всему фронту. Боевая работа осуществлялась без трансляций; разведка боем на ударных средствах Роберт Бровди командующий Силами беспилотных систем ВСУ

Офицер призвал учесть подобную возможность в дальнейшем и диверифицировать связь.

Украинский портал «Милитарный» назвал несколько версий возможных причин сбоя в работе Starlink: техническая неисправность, ошибка в работе оборудования или атака хакеров, направленная на подрыв глобальной навигационной и экономической инфраструктуры.

Как отметил канал «Военкоры Русской Весны», на сбои пожаловались и российские бойцы. «О сбое спутниковой связи сообщают наши товарищи с фронта, а также пишут украинские военные», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в начале июня президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск могли изобразить ссору ради отключения Украины от системы Starlink.

Годом ранее Маск отмечал, что компания SpaceX тратит большие ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине.

Маск прокомментировал сбой

Глобальный сбой в работе спутникового интернета Starlink продолжался 2,5 часа, после чего работа начала восстанавливаться. Илон Маск прокомментировал произошедшее и отметил, что компания прикладывает все усилия, чтобы устранить сбой и восстановить работу.

Starlink в настоящее время практически восстановился после сбоя сети, который длился около 2,5 часов. Он был вызван проблемой ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу базовой сети. Приносим извинения за временный сбой в работе нашей сети; мы прилагаем все усилия для его устранения Илон Маск бизнесмен

Перебои в работе Starlink наблюдались и ранее. В мае 2024 года пользователи глобальной спутниковой системы связи в ряде государств пожаловались на проблемы в ее работе.

Стало известно, что из-за повышенной солнечной активности, наблюдавшейся 13-14 мая, несколько спутников системы Starlink «выбило» с позиций. Вспышки класса X, зафиксированные на Солнце, в тысячу раз сильнее обычных, что оказало влияние на работу спутников, используемых ВСУ.

