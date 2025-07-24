Произошел массовый сбой в работе Starlink

Перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру

Перебои в работе спутникового интернета Starlink были зафиксированы по всему миру, число обращений о сбоях превысило 50 тысяч, пишет РИА Новости со ссылкой на Downdetector.

Согласно данным сервиса, вечером в четверг, 24 июля, произошел массовый сбой, число обращений о перебоях в работе Starlink превысило 50 тысяч. Больше всего о неполадках сообщали пользователи в США, Канаде и Германии.

В мае 2024 года пользователи глобальной спутниковой системы связи Starlink в ряде государств пожаловались на проблемы в ее работе.