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23:02, 24 июля 2025Интернет и СМИ

Произошел массовый сбой в работе Starlink

Перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: FellowNeko / Shutterstock / Fotodom

Перебои в работе спутникового интернета Starlink были зафиксированы по всему миру, число обращений о сбоях превысило 50 тысяч, пишет РИА Новости со ссылкой на Downdetector.

Согласно данным сервиса, вечером в четверг, 24 июля, произошел массовый сбой, число обращений о перебоях в работе Starlink превысило 50 тысяч. Больше всего о неполадках сообщали пользователи в США, Канаде и Германии.

В мае 2024 года пользователи глобальной спутниковой системы связи Starlink в ряде государств пожаловались на проблемы в ее работе.

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