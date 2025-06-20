Самостоятельную покупку военного оборудования российскими бойцами объяснили

Волонтер Богатырев: Бойцы ВС РФ вынуждены сами покупать системы РЭБ

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России нередко вынуждены самостоятельно оплачивать снаряжение, различное военное оборудование и одежду. На эти расходы уходят крупные суммы, отмечает волонтер, публицист Сергей Богатырев. В беседе с «Царьградом» он объяснил, почему это происходит.

Он пояснил, что, в первую очередь, на вооружении Российской армии нет системы Starlink — на нее солдаты скидываются самостоятельно. Выделяемые на эти цели суммы при условии, что это взводный или ротный опорный пункт, составляют около 500 тысяч рублей.

«Самая острейшая проблема, которая реально бьет по карману военнослужащих, это глаза в воздухе. То есть это [квадрокоптеры] Mavic Classic, Mavic Pro, Mavic 3T. Про "Матрицы" я не говорю. Это уже такой Rolls-Royce летающий. Я думаю, все военнослужащие меня поддержат, потому что есть прямая зависимость между наличием глаз в воздухе и потерей среди военнослужащих», — продолжил Богатырев, отметив, что, вероятно, существует некая позиция Китая, не позволяющая закупать «птицы» официально.

Он не исключил, что в случае наличия большого количества «птиц» в подразделениях потерь среди личного состава было бы куда меньше. «На птицы подразделения скидываются. Потому что бойцы понимают, что это их жизнь фактически», — подчеркнул он.

Что касается систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), то, по словам публициста, они закупаются как самими бойцами, так и силами волонтеров. По его словам, здесь проблема состоит в том, что тематика как самих дронов, так и противодействия им, меняется крайне часто. Так, за каких-то два месяца она может устареть, частота может измениться, также как и поляризация антенн. В результате модель, актуальная еще 2-3 месяца назад, внезапно становится нерабочей.

«И мне в этом отношении даже тяжело упрекнуть государство, почему нет снабжения со стороны государства, потому что любой промышленный выпуск — это месяцы работы. Когда на заводе, допустим, налаживается серийное производство, там тысячи изделий, например. Но пока они налаживают производство, уже технология поменялась», — подытожил собеседник телеканала.

Ранее российские бойцы описали свои траты в зоне спецоперации. Они сообщили, что вынуждены тратить по 200-300 тысяч рублей в месяц на продукты, одежду и снаряжение.