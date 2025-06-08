Названа причина ссоры Трампа и Маска

Strategic Culture: Трамп и Маск поссорились для отключения Киева от Starlink

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск могли изобразить ссору ради отключения Украины от системы искусственных спутников Starlink. Об этом пишет Strategic Culture.

Авторы материала заявили, что разрыв с Белым домом позволяет Маску отключить Starlink от Киева. В тексте предполагается, что таким образом Трамп может попытаться подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к мирным соглашениям.

Конфликт между Трампом и Маском произошел на этой неделе. 3 июня основатель Tesla раскритиковал законопроект лидера страны о сокращении федеральных расходов. Через несколько дней Трамп обрушился на Маска с ответной критикой, заявив, что разочаровался в нем.

Ранее в Белом доме заявили, что ссора Маска и Трампа связана с «давними разногласиями из-за либертарианских взглядов и непредсказуемого поведения» миллиардера.