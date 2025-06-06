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16:10, 6 июня 2025Мир

В Белом доме объяснили ссору Трампа с Маском

Telegraph: В Белом доме многие месяцы были обеспокоены поведением Маска
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

В Белом доме в течение многих месяцев были обеспокоены вызывающим поведением миллиардера Илона Маска. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к президенту США Дональду Трампу.

«Резкий разрыв Илона Маска с Белым домом обусловлен давними разногласиями из-за его либертарианских взглядов и непредсказуемого поведения», — говорится в материале.

Соратник Трампа на условиях анонимности рассказал, что никого не удивила «обидчивость» Маска. Он объяснил, что главным камнем преткновения с администрацией президента США стали идеологические предпочтения миллиардера.

Между Трампом и Маском произошел конфликт. 3 июня бизнесмен раскритиковал «большой и красивый» законопроект президента о сокращении федеральных расходов. Спустя несколько дней американский лидер обрушился с критикой на Маска, заявив, что разочаровался в нем.

После этого Маск заявил, что Трамп фигурирует в деле против американского миллиардера Джеффри Эпштейна. По его словам, именно этот факт является причиной, по которой файлы по делу все еще опубликованы не полностью.

Вот это да!
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