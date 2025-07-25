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22:41, 24 июля 2025Бывший СССР

В зоне СВО перестали работать спутники Starlink

В зоне СВО перестали работать спутники Starlink
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) перестали работать терминалы спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на бойцы с позывным Тень.

Издание не приводит информацию о том, что стало причиной сбоя в работе Starlink. Также не уточняется, к каким последствиям для Вооруженных сил Украины это может привести.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и глава SpaceX Илон Маск могли изобразить ссору, произошедшую в начале июня, чтобы в дальнейшем отключить Киев от Starlink.

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