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23:45, 24 июля 2025Интернет и СМИ

Маск прокомментировал сбой в работе Starlink

Маск заявил, что SpaceX устраняет сбой в работе Starlink
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что SpaceX прикладывает все усилия, чтобы устранить сбой и восстановить работу Starlink. Об этом он написал в социальной сети X.

«Сервис будет восстановлен в ближайшее время. Приносим извинения за сбой», — заявил предприниматель.

Он также добавил, что компания установит первопричину сбоя, чтобы в дальнейшем подобное не повторилось.

Ранее о сбое в работе Starlink в зоне специальной военной операции сообщил украинский военнослужащий. Позднее стало известно, что проблема носит массовый характер — сбой был зафиксирован по всему миру.

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