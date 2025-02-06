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12:05, 6 февраля 2025Россия

В зоне СВО отреагировали на смену главы «Роскосмоса» и вспомнили Илона Маска

Отряд БАРС «Сармат» заявил о надежде на нового главу «Роскосмоса» Баканова
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бойцы специальной военной операции (СВО) заявили о надежде, что с приходом нового главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова находящиеся в зоне боев военные будут пользоваться отечественными терминалами спутникового интернета «Гонец». Сообщение с таким содержанием опубликовано в Telegram-канале отряда Боевого армейского резерва страны (БАРС) «Сармат», созданного одним из предыдущих руководителей «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

В записи бойцы «Сармата» вспомнили и американского миллиардера, основателя компании Space X, ныне вошедшего в команду президента США Дональда Трампа, — Илона Маска. В подразделении назвали трофейные терминалы Starlink, также производимые предпринимателем, гуманитарной помощью от миллиардера.

«Будем надеяться, что с его [Баканова] приходом начнем пользоваться терминалами "Гонца" вместо гумпомощи от Илона Маска», — отреагировали на смену главы «Роскосмоса» бойцы отряда БАРС.

Об освобождении Борисова от должности главы «Роскосмоса» стало известно 6 февраля. До космического ведомства он работал в правительстве России на посту вице-премьера и отвечал за оборонно-промышленный комплекс. На посту он сменил Дмитрия Рогозина, занимавшего эту должность с 2018 года.

ЖЗЛ
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