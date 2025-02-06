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10:32, 6 февраля 2025Наука и техника

Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова освободили от должности. Кто занял его место?

Глава «Роскосмоса» Борисов указом Путина отправлен в отставку
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Юрия Борисова освободили от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос». Соответствующие данные раскрыли в Кремле утром в четверг, 6 февраля.

Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос»

пресс-служба Кремля

Борисов указом российского президента Владимира Путина был назначен на должность руководителя «Роскосмоса» 15 июля 2022 года. До этого он работал в правительстве России на посту вице-премьера и отвечал за оборонно-промышленный комплекс, также почти шесть лет был заместителем министра обороны. На посту он сменил Дмитрия Рогозина, занимавшего эту должность с 2018 года.

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Новым главой госкорпорации назначен бывший замминистра транспорта

Новым генеральным директором «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов, соответствующий указ был подписан Путиным.

С апреля 2022 Баканов занимал должность замминистра транспорта РФ. Перед этим, в 2019-2021 годах был главой департамента цифрового развития Минтранса, а еще ранее, с 2012 по 2019-й, возглавлял компанию «Гонец» — единого оператора «Роскосмоса» по системам связи и ретрансляции. Помимо этого, новый глава «Роскосмоса» также был главой «Почтовой логистической компании», входящей в группу компаний «Почта России».

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Борисова отправили в отставку на фоне проблем с национальным проектом

Большинство работников госкорпорации были не в курсе смены руководства. «Все случилось за один вечер», — говорит источник РБК.

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По его словам, кадровые решения были приняты «на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева». «Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», — цитирует его издание.

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