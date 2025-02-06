Юрия Борисова освободили от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос». Соответствующие данные раскрыли в Кремле утром в четверг, 6 февраля.
Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос»
Борисов указом российского президента Владимира Путина был назначен на должность руководителя «Роскосмоса» 15 июля 2022 года. До этого он работал в правительстве России на посту вице-премьера и отвечал за оборонно-промышленный комплекс, также почти шесть лет был заместителем министра обороны. На посту он сменил Дмитрия Рогозина, занимавшего эту должность с 2018 года.
Новым главой госкорпорации назначен бывший замминистра транспорта
Новым генеральным директором «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов, соответствующий указ был подписан Путиным.
С апреля 2022 Баканов занимал должность замминистра транспорта РФ. Перед этим, в 2019-2021 годах был главой департамента цифрового развития Минтранса, а еще ранее, с 2012 по 2019-й, возглавлял компанию «Гонец» — единого оператора «Роскосмоса» по системам связи и ретрансляции. Помимо этого, новый глава «Роскосмоса» также был главой «Почтовой логистической компании», входящей в группу компаний «Почта России».
Борисова отправили в отставку на фоне проблем с национальным проектом
Большинство работников госкорпорации были не в курсе смены руководства. «Все случилось за один вечер», — говорит источник РБК.
По его словам, кадровые решения были приняты «на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева». «Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», — цитирует его издание.