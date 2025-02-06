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08:50, 6 февраля 2025Наука и техника

Россия в последний раз запустила в космос ракету «Союз-2.1в». Что об этом известно?

РФ в последний раз запустила в космос ракету «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Пуск ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк, состоявшийся в среду, 5 февраля, стал последним в истории для этого типа носителя. По информации источника в ракетно-космической отрасли, больше пусков этой модели не планируется.

Последний запуск «Союза-2.1в» был организован в интересах Минобороны

О пуске ракеты-носителя накануне сообщило российское Минобороны. В ведомстве сообщили, что «Союз-2.1в» стартовал с Плесецка в Архангельской области с аппаратами военного назначения.

Предназначение космических аппаратов осталось в секрете, однако отмечалось, что пуск ракеты был произведен в интересах оборонного ведомства.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Позже в США предположили, что при помощи легкой ракеты Россия могла запустить секретный спутник связи «Родник». Как указывает NSF, «Союз-2.1в» предназначен для выведения изделий на околоземную орбиту высотой 1400 километров с наклонением 82,5 градуса. Это совпадает с параметрами запуска секретных спутников связи «Родник», которые считаются военной версией гражданских космических аппаратов «Гонец-Д1М».

При этом аналогичная работа была проделана российскими Воздушно-космическими силами в феврале прошлого года. Тогда ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ.

«Существуют так называемые спутники-инспекторы. Они есть и у нас, и у США. Они маневрируют на орбите и могут подходить к вражеским спутникам, вмешиваясь в их деятельность вплоть до вывода из строя. Также они могут наблюдать за их действиями», — объяснил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов назначение таких спутников. Помимо военных целей спутники также могут использоваться и для гражданских. В этом случае они следят за погодой, проводят спутниковую съемку регионов для задач геологической разведки.

Известно, что спутники в интересах Минобороны выводятся на орбиту регулярно. Делается это в том числе при помощи ракеты «Союз-2.1б».

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Россия отправила в космос всего 13 таких ракет

О данной модели известно, что она была создана на базе «Союза-2.1б» среднего класса и у нее отсутствуют четыре боковых блока, а на центральном вместо РД-108А используется двигатель НК-33.

Первый пуск «Союза-2.1в» состоялся в декабре 2013 года. В общей сумме Россия отправила в космос 13 таких ракет-носителей легкого класса. Все были запущены с космодрома Плесецк.

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