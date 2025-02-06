Россия последний раз отправила в космос «Союз-2.1в»

Россия в последний раз в истории отправила с Плесецка в космос «Союз-2.1в»

С космодрома Плесецк 5 февраля запустили ракету «Союз-2.1в». Комплекс этого типа был отправлен в космос последним в истории России, отмечает РИА Новости.

Как подчеркивали в Минобороны сраны ранее, Воздушно-космические силы (ВКС) России совершили запуск ракеты в интересах ведомства.

Ранее в «Ростехе» заявили, что в 2024 году двигатели Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) обеспечили 15 пусков ракет «Союз». Пуски состоялись с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк.

25 декабря с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Ресурс-П». В госкорпорации «Роскосмос» рассказали, что этот пуск стал двухтысячным для ракет семейства Р-7.