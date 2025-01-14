В «Ростехе» рассказали о двигателях для «Союзов»

«Ростех»: В 2024 году двигатели ОДК обеспечили 15 пусков ракет «Союз»

Ракетные двигатели, выпущенные предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), обеспечили 15 пусков ракет-носителей семейства «Союз». Об этом рассказали в госкорпорации «Ростех».

«Ракетные двигатели РД-107А/108А и НК-33А, произведенные самарским предприятием "ОДК-Кузнецов" Объединенной двигателестроительной корпорации, в 2024 году обеспечили 15 пусков космических ракет-носителей типа "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк», — говорится в сообщении.

В ходе 14 пусков на первой и второй ступенях ракет «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» успешно отработали двигатели РД-107А/108А. Один старт состоялся с двигателем НК-33А на первой ступени ракеты легкого класса «Союз-2.1в». Эти ракеты выводили на орбиту различные космические аппараты, а также доставляли экспедиции и грузы к Международной космической станции.

25 декабря с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Ресурс-П». В госкорпорации «Роскосмос» отметили, что этот пуск стал двухтысячным для ракет семейства Р-7.