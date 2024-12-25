С Байконура запустили двухтысячную ракету Р-7

С Байконкура запустили двухтысячную ракету Р-7 со спутником «Ресурс-П»

С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Ресурс-П». Трансляцию запуска вел «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Ракета «Союз-2.1б» запустит на орбиту высокодетальный спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». В госкорпорации отметили, что это был юбилейный — двухтысячный — пуск для ракет семейства Р-7.

Пуск состоялся в 10:45 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур. «Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени ракеты-носителя прошли в штатном режиме», — отметили специалисты «Роскосмоса». В организации подчеркнули, что спутник займется высокодетальным, детальным широкозахватным и гиперспектральным оптико-электронным наблюдением поверхности Земли.

Первый старт межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 состоялся 15 мая 1957 года. За всю историю ракет серии было выполнено 54 пуска межконтинентальных баллистических ракет и 1946 пусков ракет-носителей. Пуски осуществлялись с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный, а также из Гвианского космического центра.

В конце декабря глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Россия находится на третьем месте в мире по динамике создания национальной космической группировки, в нее входит 288 аппаратов. За 2024 год «Роскосмос» отправил на орбиту 99 аппаратов.