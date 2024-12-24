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20:51, 24 декабря 2024Наука и техника

Названо количество российских спутников на орбите

Борисов: в состав российской орбитальной группировки входит 288 спутников
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Россия находится на третьем месте в мире по динамике создания национальной космической группировки, в нее входит 288 аппаратов. Количество спутников назвал глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что, не считая запланированный на конец месяца запуск «Ресурса-П», за 2024 год «Роскосмос» отправил на орбиту 99 аппаратов.

«Она постоянно меняется, потому что ряд спутников выходит из строя, восполняется. Это серьезный прирост, мы на третьем месте в мире по динамике создания национальной космической группировки», — сказал Борисов.

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В ноябре глава «Роскосмоса» допустил, что мировая спутниковая группировка может насчитывать до 100 тысяч аппаратов различного назначения к 2030 году.

В августе стало известно, что российская компания «Решетнев», которая выпускает спутники, нарастит производственные мощности в городе Железногорск. На аппараты производства «Решетнева» приходится две трети спутниковой группировки России.

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