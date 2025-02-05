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10:02, 5 февраля 2025Наука и техника

Минобороны запустило секретные космические аппараты

МО РФ: С космодрома Плесецк стартовал «Союз-2.1в» с космическими аппаратами
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1в» с аппаратами военного назначения. Об этом в Telegram сообщило Минобороны России (МО РФ).

Пуск носителя состоялся утром 5 февраля с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области. Предназначение космических аппаратов осталось в секрете, однако в сообщении отмечается, что они были запущены в интересах Минобороны России.

«Союз-2.1в» — ракета-носитель легкого класса, созданная на основе модели «Союз-2.1б». Первый запуск ракеты состоялся в декабре 2013 года.

Ранее в «Ростехе» заявили, что в 2024 году двигатели Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) обеспечили 15 пусков ракет «Союз». Пуски состоялись с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк.

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