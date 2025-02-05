В США рассказали о секретном российском запуске «Союза-2.1в»

Россия на легкой ракете «Союза-2.1в» могла запустить секретный спутник связи «Родник». Об этом рассказывает NSF.
По данным американского издания, стартовавшая ракета предназначена для выведения изделий на околоземную орбиту высотой 1400 километров с наклонением 82,5 градуса, что совпадает с параметрами запуска секретных спутников связи «Родник», считающимися военной версией гражданских космических аппаратов «Гонец-Д1М».
Ракета «Союз-2.1в» с аппаратами военного назначения стартовала с космодрома Плесецк утром 5 февраля.