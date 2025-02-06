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09:43, 6 февраля 2025Наука и техника

Борисов освобожден от должности главы «Роскосмоса»

Юрий Борисов освобожден от должности главы госкорпорации «Роскосмос»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщает Telegram-канал Кремля.

В сообщении официального канала Кремля от 6 февраля говорится, что Борисов освобожден от должности генерального директора государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос». Причины кадровых перестановок в госкорпорации не раскрываются.

Юрий Борисов занимал должность руководителя «Роскосмоса» с 15 июля 2022 года. До этого Борисов работал в правительстве России на посту вице-премьера.

Ранее стало известно, что 5 февраля Россия в последний раз в истории отправила с Плесецка в космос «Союз-2.1в». Воздушно-космические силы (ВКС) России совершили запуск ракеты в интересах ведомства.

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