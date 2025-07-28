Пассажиры выстроились в очереди в аэропорту из-за отмененных рейсов «Аэрофлота»

Пассажиры выстроились в очереди в Пулково из-за отмененных рейсов «Аэрофлота»

Пассажиры выстроились в очередь в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за отмененных рейсов авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что россияне стоят у касс перевозчика, чтобы поменять билеты и вылететь другими рейсами.

Утром в понедельник, 28 июля, «Аэрофлот» отменил десятки рейсов. Причиной стал сбой в работе информационных систем. К нему, по предварительным данным, привела хакерская атака. Представители авиакомпании попросили пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт.

