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13:45, 28 июля 2025Путешествия

Пассажиров отмененных рейсов «Аэрофлота» попросили не приезжать в аэропорт

«Аэрофлот» попросил пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт
Алина Черненко
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Представители авиакомпании «Аэрофлот» попросили пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы крупнейшего российского перевозчика.

Путешественников предупредили, что проверить статус рейса можно на онлайн-табло сайтов аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании. Уточняется, что в период с 00:00 по 12:00 по московскому времени 28 июля было выполнено 76 рейсов из 123 запланированных в расписании в и из Шереметьево.

В пресс-службе также отметили, что сделать возврат денег за авиабилеты и переформить их можно будет после возобновления работы сервисов авиакомпании. Пока в Шереметьево производят переоформление билетов только специальных категорий пассажиров. В их числе — пассажиры и группы с детьми, не сопровождаемые дети, пассажиры с ограниченными возможностями по здоровью, участники СВО и пассажиры, следующие трансфером.

Утром в понедельник, 28 июля, «Аэрофлот» отменил десятки рейсов. Причиной стал сбой в работе информационных систем. К нему, по предварительным данным, привела хакерская атака.

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