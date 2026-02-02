Учебный самолет с курсантами разбился в российском городе

Учебный самолет Diamond с двумя курсантами разбился в Орске. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
По данным российского издания, воздушное судно исчезло с радаров в городе около 10:40.
Рухнувший самолет Diamond принадлежит Ленинградской академии имени Новикова. К месту падения воздушного судна выдвинулись спасатели и медики.
Судьба курсантов пока остается неизвестной, выяснил Shot.
Как пишет РЕН ТВ, инцидент произошел неподалеку от поселка Джанаталап. На борту находились пилот и два курсанта.
Всем им не удалось выжить, утверждает телеканал. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.
До этого сообщалось, что в селе Печмень в Пермском крае произошло крушение частного вертолета.
Тогда не спасли пермского миллионера Ильяса Гимадутдинова и его коллегу Эльмира Конякова.