11:28, 2 февраля 2026Россия

Учебный самолет с курсантами разбился в российском городе

Shot: Учебный самолет Diamond с двумя курсантами разбился в Орске
Майя Назарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Учебный самолет Diamond с двумя курсантами разбился в Орске. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным российского издания, воздушное судно исчезло с радаров в городе около 10:40.

Рухнувший самолет Diamond принадлежит Ленинградской академии имени Новикова. К месту падения воздушного судна выдвинулись спасатели и медики.

Судьба курсантов пока остается неизвестной, выяснил Shot.

Как пишет РЕН ТВ, инцидент произошел неподалеку от поселка Джанаталап. На борту находились пилот и два курсанта.

Всем им не удалось выжить, утверждает телеканал. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

До этого сообщалось, что в селе Печмень в Пермском крае произошло крушение частного вертолета.

Тогда не спасли пермского миллионера Ильяса Гимадутдинова и его коллегу Эльмира Конякова.

