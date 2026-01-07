Реклама

17:47, 7 января 2026Россия

Стали известны личности погибших при крушении частного вертолета в Пермском крае

Baza: При крушении частного вертолета под Пермью погиб миллионер Гимадутдинов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: МЧС России / ТАСС

В Пермском крае при крушении частного вертолета погибли пермский миллионер Ильяс Гимадутдинов и его коллега Эльмир Коняков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В авиакатастрофе в Пермском крае в районе базы отдыха "Ашатли-парк" погибли учредитель крупной транспортной компании "Таттранском" Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков», — говорится в сообщении.

По данным канала, частный вертолет Robinson R44 Raven, который принадлежит компании «Таттранском», совершал несанкционированный полет.

Фирма, в которой работали Гимадутдинов и Коняков, занимается перевозками в Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе и Пермском крае. «Таттранском» также предоставляет транспортные услуги в нефтегазодобывающей отрасли. По данным источника, за 2024 год выручка компании составила не менее двух миллиардов рублей.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash опубликовал видео с крушением частного вертолета в селе Печмень в Пермском крае. На кадрах видно, что вертолет не набрал необходимую высоту и врезался в тросы фуникулера, на которых он повис и позже рухнул.

