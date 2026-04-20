Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:02, 20 апреля 2026

Врачи предупредили о связи между частым метеоризмом и раком кишечника

Колопроктолог Кинросс: Чрезмерный метеоризм может указывать на развитие опухоли
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Patcharanan / Shutterstock / Fotodom

Частый метеоризм может быть скрытым симптомом рака кишечника, предупредил хирург-колопроктолог Джеймс Кинросс. О связи между кишечными газами и онкологическими заболеваниями он рассказал в беседе с Daily Mail.

Врач отметил, что в большинстве случаев газообразование — нормальный процесс. Однако чрезмерный метеоризм, особенно если он сопровождается неприятным запахом или изменениями стула, может указывать на различные проблемы от пищевой непереносимости до серьезных заболеваний. В частности, опухоли способны нарушать пищеварение, что приводит к постоянному образованию газов.

«Если изменения сохраняются более шести недель и сопровождаются другими симптомами, важно обратиться к врачу», — подчеркнул он.

Он также заявил, что избыток сероводорода, который образуется при неправильной диете с большим количеством жирного мяса и сахара, может повреждать слизистую кишечника и провоцировать воспаление.

Ранее онколог Дмитрий Пензов предупредил, что рак часто маскируется под обычные недомогания. Такими неочевидными симптомами он назвал затяжной кашель, длительное нарушение в работе кишечника или затрудненное мочеиспускание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    На кладбище нашли останки 50 младенцев неизвестного происхождения

    Мужчины и женщины рассказали о самых странных поступках голышом

    КСИР показал кадры бесконечных подземных ракетных городов

    Политолог рассказал об изменении схемы поставок оружия Украине

    Трамп вновь сделал заявление о ядерной программе Ирана

    На Западе заявили о возможном отказе Болгарии от поставок оружия Украине

    Девушка показала начальнику экран смартфона и опозорилась

    Миронов призвал прекратить поставлять энергоресурсы странам НАТО

    Легендарный iPhone похоронят

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok