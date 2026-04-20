Врачи предупредили о связи между частым метеоризмом и раком кишечника

Колопроктолог Кинросс: Чрезмерный метеоризм может указывать на развитие опухоли

Частый метеоризм может быть скрытым симптомом рака кишечника, предупредил хирург-колопроктолог Джеймс Кинросс. О связи между кишечными газами и онкологическими заболеваниями он рассказал в беседе с Daily Mail.

Врач отметил, что в большинстве случаев газообразование — нормальный процесс. Однако чрезмерный метеоризм, особенно если он сопровождается неприятным запахом или изменениями стула, может указывать на различные проблемы от пищевой непереносимости до серьезных заболеваний. В частности, опухоли способны нарушать пищеварение, что приводит к постоянному образованию газов.

«Если изменения сохраняются более шести недель и сопровождаются другими симптомами, важно обратиться к врачу», — подчеркнул он.

Он также заявил, что избыток сероводорода, который образуется при неправильной диете с большим количеством жирного мяса и сахара, может повреждать слизистую кишечника и провоцировать воспаление.

Ранее онколог Дмитрий Пензов предупредил, что рак часто маскируется под обычные недомогания. Такими неочевидными симптомами он назвал затяжной кашель, длительное нарушение в работе кишечника или затрудненное мочеиспускание.