Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:28, 20 апреля 2026

Врач перечислил неочевидные и игнорируемые симптомы рака

Онколог Пензов: Кашель с кровью может сопровождать рак легкого
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Онколог «СМ-Клиника» Дмитрий Пензов рассказал «Газете.Ru», что онкологические заболевания нередко развиваются без выраженных признаков, маскируясь под привычные недомогания, однако если какие-либо симптомы сохраняются более двух недель, это повод обратиться к специалистам.

Среди неочевидных признаков врач назвал кашель, особенно с кровью в мокроте, который может сопровождать рак легкого. Изменения в работе кишечника — чередование запоров и диареи, чувство неполного опорожнения, кровь в стуле — иногда указывают на опухоли толстого кишечника или рак прямой кишки, который часто путают с геморроем.

Отдельного внимания требуют уплотнения в груди, изменения формы молочной железы, выделения из соска и «апельсиновая корка» на коже. Симптомы со стороны мочевыделительной системы — затрудненное мочеиспускание, кровь в моче — также могут свидетельствовать об онкопроцессе.

Стойкая охриплость голоса, боль в горле, отдающая в ухо, трудности при глотании твердой пищи, кровянистые выделения вне цикла у женщин и безболезненные уплотнения в мошонке у мужчин — еще одни тревожные сигналы. Особое внимание Пензов посоветовал уделять родинкам: рост, изменение цвета, асимметрия и размытые границы могут быть признаками меланомы, поэтому важно регулярно проходить дерматоскопию.

Ранее Минздрав России сообщил о первом применении персонализированного препарата от рака на пациенте с меланомой кожи. Как рассказали в ведомстве, речь идет о противоопухолевой мРНК-вакцине «Неонковак». При этом подчеркивается, что, несмотря на проводимое лечение, сохраняется высокий риск дальнейшего прогрессирования рака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok