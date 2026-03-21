Россиянка побывала в Мексике и опровергла стереотип о страшной стране

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и опровергла стереотип о том, что там страшно. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации, которая приехала туда на машине из США, призналась, что сразу почувствовала различие между этими странами. По ее словам, в Америке люди часто живут «внутри своих коробочек»: дом, машина, офис, машина, дом. А в Мексике — все наоборот.

«Здесь люди на улице. Они разговаривают, смеются, продают, покупают, едят, слушают музыку. Дети играют на тротуарах и даже дорогах, взрослые сидят возле домов, машины едут с открытыми окнами, из которых доносится музыка», — отметила Ершова.

Россиянка также выразила мнение, что если бы Мексика действительно была настолько страшной страной, как ее часто представляют, туда бы не ехали миллионы туристов каждый год. Она добавила, что для многих жителей США это почти идеальный вариант отдыха.

«Для американского кошелька Мексика выглядит почти как райский уголок. Можно снять хороший дом у моря, спокойно жить месяцами, есть в ресторанах, ездить по стране — и при этом тратить значительно меньше, чем дома», — пояснила автор.

Кроме того, путешественница рассказала, что, помимо американцев, в эту латиноамериканскую страну приезжает много россиян. Соотечественники остаются на зимовку, потому что влюбляются в климат, еду, атмосферу и в мексиканскую расслабленность.

