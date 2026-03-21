Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:33, 21 марта 2026

Россиянка побывала в Мексике и опровергла стереотип о страшной стране

Алина Черненко

Фото: Anna LoFi / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и опровергла стереотип о том, что там страшно. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации, которая приехала туда на машине из США, призналась, что сразу почувствовала различие между этими странами. По ее словам, в Америке люди часто живут «внутри своих коробочек»: дом, машина, офис, машина, дом. А в Мексике — все наоборот.

«Здесь люди на улице. Они разговаривают, смеются, продают, покупают, едят, слушают музыку. Дети играют на тротуарах и даже дорогах, взрослые сидят возле домов, машины едут с открытыми окнами, из которых доносится музыка», — отметила Ершова.

Россиянка также выразила мнение, что если бы Мексика действительно была настолько страшной страной, как ее часто представляют, туда бы не ехали миллионы туристов каждый год. Она добавила, что для многих жителей США это почти идеальный вариант отдыха.

«Для американского кошелька Мексика выглядит почти как райский уголок. Можно снять хороший дом у моря, спокойно жить месяцами, есть в ресторанах, ездить по стране — и при этом тратить значительно меньше, чем дома», — пояснила автор.

Кроме того, путешественница рассказала, что, помимо американцев, в эту латиноамериканскую страну приезжает много россиян. Соотечественники остаются на зимовку, потому что влюбляются в климат, еду, атмосферу и в мексиканскую расслабленность.

Ранее эта же тревел-блогерша описала Мексику словами «улица — это продолжение дома». По ее словам, местные жители выходят туда, чтобы пообщаться, что-то купить или продать или просто посидеть на бордюрах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok