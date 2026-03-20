Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 20 марта 2026Путешествия

Российская тревел-блогерша описала Мексику словами «улица — это продолжение дома»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала эту страну словами «улица — это продолжение дома». Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, первое, на что она обратила внимание при въезде в эту латиноамериканскую страну, — большое количество людей на улицах. «Мексиканцы стоят, разговаривают, смеются, продают что-то, покупают, просто сидят на бордюрах. В США, если честно, такого не увидишь. Там люди как-то быстрее рассасываются по квартирам, офисам, машинам», — заметила Ершова.

«Русский человек потеряет тут голову». Сальвадор прослыл самой опасной страной мира. Но почему российские туристы от него без ума?
Россиянка также считает, что водители в Мексике любят слушать музыку на полной громкости. Для этого они будто намеренно открывают окна машин. «Музыка должна быть такой, чтобы ее слышали минимум три квартала вокруг. И когда я стою на перекрестке, то одновременно слышу сразу три песни, два вида латиноамериканских ритмов и чей-то разговор по громкой связи», — объяснила туристка.

Еще одной особенностью этого государства являются водоматы, которые можно встретить «буквально на каждом углу». Дело в том, что латиноамериканцы не пьют воду из-под крана, а предпочитают набирать ее в бутылки и канистры. Также гражданка России подчеркнула, что в Мексике очень яркие дома. «Они разноцветные. Причем не в каком-то аккуратном европейском стиле, где оттенки подбирают дизайнеры. Нет — здесь все гораздо смелее. Кажется, будто кто-то просто взял коробку с красками и решил использовать сразу все», — заключила опытная путешественница.

Ранее Марина Ершова побывала в США. Она сравнила рынки в этой стране и на родине. По ее словам, в Америке почти все рынки фермерские.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok