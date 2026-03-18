Россиянка описала рынки в США фразой «это про красивую жизнь»

Путешествующая по США российская тревел-блогерша Марина Ершова сравнила рынки в этой стране и на родине. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации описала американский рынок фразой «про красивую жизнь». «Про то, чтобы выйти из дома в солнечный день, пройтись между рядами, купить что-нибудь для души, а не потому, что это срочно нужно», — добавила она.

По словам Ершовой, в США почти все рынки фермерские. На деревянных прилавках аккуратно разложены овощи, хлеб, который выглядит так, «будто его только что достали из тандыра», баночки с медом, домашние джемы, сыры, оливковое масло и экзотические соусы. Все эти товары отдают покупателям в бумажных пакетах или тканевых сумках, иногда с красивыми этикетками.

Россиянка отметила, что на таких рынках все дороже, чем в супермаркетах. Там люди гуляют, общаются, покупают фермерские продукты, обсуждают сорта сыра и оливкового масла.

В России же, по мнению путешественницы, слово «рынок» вызывает совсем другие ассоциации. Сейчас туда чаще всего ходят пенсионеры, а не молодежь.

«На рынке нужно ходить от прилавка к прилавку. С каждым продавцом разговаривать. Где-то ждать. Где-то торговаться. Где-то выслушивать длинные истории про то, что "у меня все домашнее, берите, не пожалеете", с узбекским акцентом. И современному человеку, честно говоря, часто просто не хочется тратить на это время», — констатировала Ершова.

Она также выразила мнение, что в России рынки постепенно теряют свою популярность, потому что люди выбирают удобство супермаркетов, а в США они становятся местом «для удовольствия и эстетики».

