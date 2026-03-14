Россиянка описала один продукт в США фразой «загадка американской гастрономии»

Путешествующая по США российская тревел-блогерша Марина Ершова зашла в местный супермаркет и описала один продукт фразой «загадка американской гастрономии». Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что печень в Америке — «почти невидимый» продукт. Местные жители ее не едят, а в магазинах она продается для тех, кто приехал в эту страну из-за границы и привык к другой кухне.

«Для нас печень — это нормальная еда. Не странность и не экзотика. Мы ее варим, тушим, жарим, делаем паштеты, добавляем в каши и супы. А американец, увидев куриную печень, иногда смотрит на нее так, будто это какая-то медицинская деталь, случайно попавшая на полку супермаркета», — пошутила Ершова.

Россиянка добавила, что печень в американских супермаркетах стоит недорого — от 3,5 до 5 долларов (примерно от 276 до 395 рублей) за небольшую упаковку.

«Получается довольно странная картина: один из самых полезных продуктов в магазине стоит меньше, чем пакет жареной картошки с ароматизатором "бекон, которого никогда не существовало"», — поразилась автор.

Ранее эта же тревел-блогерша показала, какие продукты и в каком количестве купила в американском магазине на тысячу рублей. В общей сложности в чеке россиянки оказалось 10 наименований.

