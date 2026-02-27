Реклама

05:31, 27 февраля 2026Путешествия

Российская тревел-блогерша показала количество купленных на тысячу рублей товаров в США

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ryan Murphy / Getty Images

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и показала, какие продукты и в каком количестве купила на тысячу рублей. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации предоставила чек и отметила, что потратила всего 13 долларов (1001 рубль), но при этом вынесла из американского супермаркета два пакета с продуктами и хозтоварами. В общей сложности в чеке россиянки оказалось 10 наименований, в том числе два литра хлорки за 1,5 доллара (115 рублей), универсальное средство для уборки за ту же стоимость.

Также блогерша приобрела: два дезодоранта, влажные салфетки, две пачки аромапалочек, крышку для сковороды, печенье в шоколаде и 170 граммов лакрицы. Стоимость каждого товара составила 1,25 доллара (96 рублей).

«Здесь тоже считают каждый доллар. Американцы обожают экономить. Они покупают полуфабрикаты, наборы, вырезают купоны, гоняются за скидками. Не потому что бедные. А потому что умеют считать», — заключила Ершова.

Ранее российская тревел-блогерша описала жизнь наркоманов в США фразой «улицы зомби». По словам автора материала, такие улицы или даже районы есть в каждом американском городе.

