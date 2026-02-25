Российская тревел-блогерша описала жизнь наркоманов в США фразой «улицы зомби»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала жизнь наркоманов фразой «улицы зомби». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, такие улицы или даже районы есть в каждом американском городе. Люди разбивают палатки и живут на пособия, либо питаются в бесплатных столовых. Зачастую их можно увидеть скрючившимися прямо на улице из-за действия наркотиков. Ершова описала их глаза как «потухшие» или «стеклянные».

«Я честно скажу: меня пробирает. Каждый раз. Когда на горизонте появляется человек с дергаными движениями, с лицом, которое как будто не здесь, я автоматически напрягаюсь», — рассказала она.

Ранее Ершова описала жизнь российского комьюнити в США фразой «армяне позаботились о нас». Автор публикации призналась, что в этой стране можно купить почти все, но найти настоящие соленые огурцы для оливье и винегрета — почти невыполнимая миссия.