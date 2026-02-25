Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:01, 25 февраля 2026Путешествия

Российская тревел-блогерша описала жизнь наркоманов в США фразой «улицы зомби»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала жизнь наркоманов фразой «улицы зомби». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, такие улицы или даже районы есть в каждом американском городе. Люди разбивают палатки и живут на пособия, либо питаются в бесплатных столовых. Зачастую их можно увидеть скрючившимися прямо на улице из-за действия наркотиков. Ершова описала их глаза как «потухшие» или «стеклянные».

«Я честно скажу: меня пробирает. Каждый раз. Когда на горизонте появляется человек с дергаными движениями, с лицом, которое как будто не здесь, я автоматически напрягаюсь», — рассказала она.

Ранее Ершова описала жизнь российского комьюнити в США фразой «армяне позаботились о нас». Автор публикации призналась, что в этой стране можно купить почти все, но найти настоящие соленые огурцы для оливье и винегрета — почти невыполнимая миссия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подчиненная Зеленскому бригада ВСУ потребовала вывода личного состава с фронта

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Телеведущая похвалила ягодицы коллеги и заставила ее покраснеть от смущения

    Хейли Бибер без бюстгальтера стала лицом журнала Vogue

    Российский «Торнадо-С» оборудовали спутниковой системой ГЛОНАСС

    Россиянам пообещали потепление

    Российская тревел-блогерша описала жизнь наркоманов в США фразой «улицы зомби»

    На российской реке появились «блины»

    Россияне стали чаще отказываться от одного вида кредитов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok