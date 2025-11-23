Интернет и СМИ
Отсидевшего в России блогера задержали в Дубае

Блогера-миллионника Хизри Зарипова задержали в аэропорту Дубая
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Московская полиция / YouTube 

Блогера-миллионника Хизу (настоящее имя — Хизри Запиров) задержали в аэропорту Дубая. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я летел в Доху на UFC, у меня была пересадка в Дубае. Вдруг меня задерживают в аэропорту и отвозят в отделение», — написал блогер. Он также сообщил об изъятии телефона и запрете на вылет из страны.

В 2023 году Запирова и его помощника приговорили к четырем годам колонии. Директор блогера получила 3,5 года. Сообщалось, что блогер со своей командой создали финансовую пирамиду на спортивных ставках. Людям предлагали делать ставки и получать прибыль. Однако выводить деньги они не могли. Сначала мошенники просили оплатить процент для вывода средств, а потом добавляли обманутых в черный список. Запиров вышел из колонии в июле.

