Российского блогера выпустили из колонии

«112»: Блогер Хизри Запиров, осужденный за мошенничество, вышел из колонии

В России блогер-миллионник Хизри Запиров (более известный как Хиза) из Дагестана вышел на свободу после двух лет в колонии за мошенничество. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, блогер со своей командой создали финансовую пирамиду на спортивных ставках. Людям предлагали делать ставки и получать прибыль. Однако выводить деньги они не могли. Сначала мошенники просили оплатить процент для вывода средств, а потом добавляли обманутых в черный список.

В 2023 году Запирова и его помощника приговорили к четырем годам колонии. Директор блогера получила 3,5 года.

Хиза был популярным российским блогером. Он публиковал ролики с пранками прохожих и дорогими автомобилями. На страницу Запирова были подписаны почти восемь миллионов человек.

Ранее в Махачкале суд приговорил дагестанского блогера Рамазана Рабаданова к условному сроку.