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19:22, 8 июля 2025Силовые структуры

Дагестанский блогер Рабаданов получил условный срок за незаконный оборот оружия

В Махачкале осудили дагестанского блогера Рабаданова за незаконный оборот оружия
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рабазан Рабаданов / VK

В Махачкале суд приговорил дагестанского блогера Рамазана Рабаданова к условному сроку. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, блогера и спортивного комментатора Рабаданова задержали 7 ноября 2024 года. При задержании сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него револьвер, патроны к нему и ручную гранату. Было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

Ленинский районный суд приговорил Рабаданова к трем годам и двум месяцам условно и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что задержанного комментатора Рабаданова подозревают в незаконном обороте оружия.

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