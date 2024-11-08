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12:39, 8 ноября 2024Силовые структуры

Задержанный комментатор Рабаданов попал под подозрение в незаконном обороте оружия

Задержанный комментатор Рабаданов подозревается в незаконном обороте оружия
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Рамазан Рабаданов

Рамазан Рабаданов. Кадр: utro2 / YouTube

Задержанный в Махачкале общественник и известный спортивный комментатор Рамазан Рабаданов попал под подозрение в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, эту информацию огласила судья Ленинского районного суда Махачкалы на заседании об избрании Рабаданову меры пресечения. По словам судьи, спортивный комментатор подозревается по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

Задержанный комментатор Рабаданов общался с экстремистами и вел антироссийскую деятельность. О его задержании стало известно вечером 7 ноября.

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