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12:06, 7 ноября 2024Силовые структуры

Российского спортивного комментатора и общественника задержали в Дагестане

ОНК: в Дагестане задержали спортивного комментатора и общественника Рабаданова
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

В Дагестане задержали общественника и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

По его данным, задержание произошло накануне вечером на улице Ленина. Общественника поместили в ИВС Махачкалы. Председатель ОНК республики предположил, что это связано с выездами Рабаданова на судебные процессы, где рассматривают дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Как стало известно Telegram-каналу Mash Gor, при задержании правоохранители нашли у Рабаданова револьвер, патроны к нему и ручную гранату. Общественник заявил, что ему все подкинули.

Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла итоги операции против подпольных оружейников в 39 регионах России.

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