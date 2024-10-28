ФСБ раскрыла итоги операции против подпольных оружейников в 39 регионах России

ФСБ изъяла 330 единиц оружия у подпольных оружейников в 39 регионах РФ

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольных оружейников в 39 регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных спецслужбой совместно с МВД и Росгвардией с августа по сентябрь, из незаконного оборота было изъято 330 единиц оружия, 633 тысячи патронов и 290 килограммов взрывчатки.

Задержаны 124 подозреваемых, занимавшихся восстановлением боевых свойств гражданского оружия в подпольных мастерских и их дальнейшим сбытом. Ликвидированы 59 подпольных мастерских.

Силовики провели обыски по местам жительства задержанных, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Среди изъятого пулеметы, автоматы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы и минометы, а также тротил и порох.

21 октября сообщалось, что в Егорьевске сотрудники ФСБ задержали гражданина Грузии, подозреваемого в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.