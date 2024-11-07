Стало известно об общении задержанного спортивного комментатора Рабаданова с экстремистами

Комментатор Рабаданов общался с экстремистами и вел антироссийскую деятельность

Задержанный общественник и известный спортивный комментатор Рамазан Рабаданов общался с экстремистами и вел антироссийскую деятельность. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Рабаданов дружит с радикальными исламистами, которые объявлены в России в розыск, а также сотрудничал с экстремистским Telegram-каналом, авторы которого курировали протесты в Дагестане. Рабаданов якобы призывал навести порядок в регионе.

О задержании комментатора стало известно 7 ноября. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Шамиль Хадулаев заявил, что это связано с выездами Рабаданова на судебные процессы, где рассматривают дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы.