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19:09, 7 ноября 2024Силовые структуры

Стало известно об общении задержанного спортивного комментатора Рабаданова с экстремистами

Комментатор Рабаданов общался с экстремистами и вел антироссийскую деятельность
Рамазан Рабаданов

Рамазан Рабаданов. Кадр: Телеканал ННТ / YouTube

Задержанный общественник и известный спортивный комментатор Рамазан Рабаданов общался с экстремистами и вел антироссийскую деятельность. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Рабаданов дружит с радикальными исламистами, которые объявлены в России в розыск, а также сотрудничал с экстремистским Telegram-каналом, авторы которого курировали протесты в Дагестане. Рабаданов якобы призывал навести порядок в регионе.

О задержании комментатора стало известно 7 ноября. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Шамиль Хадулаев заявил, что это связано с выездами Рабаданова на судебные процессы, где рассматривают дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

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