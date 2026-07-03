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Из жизни
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19:17, 3 июля 2026Из жизни

14-летняя девочка спасла младшего брата ценой собственной жизни

В США 14-летняя девочка попыталась спасти брата и утонула
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Река Детройт

Река Детройт. Фото: Michael Barera / Wikimedia

В городе Детройт, США, 14-летняя Аамина Брэдли захлебнулась, спасая двоюродного брата. Об этом сообщает WXYZ.

Отец девочки, Гленн Брэдли, рассказал, что они отдыхали семьей в парке недалеко от воды. Аамина и ее младший брат ушли к реке. Когда девятилетний мальчик упал в воду, Аамина тут же прыгнула за ним. По словам отца, девочка умела плавать, однако течение в реке оказалось слишком сильным.

Гленн пытался помочь дочери, но не смог. Тем временем очевидцам удалось вытащить мальчика на берег. Аамина же исчезла под водой. «Ее последними словами были: "Папа, помоги мне", — рассказал мужчина. Меня самого пришлось спасать, потому что я начал тонуть».

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Как отмечает Гленн, семья тяжело переживает потерю Аамины. «Все разбиты горем, но держатся», — добавил он.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании Рушаб Патель прослыл героем после смерти. Он спас двух человек ценой своей жизни и стал донором органов.

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