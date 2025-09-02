Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:14, 2 сентября 2025Экономика

Кремль не подтвердил подписание договора о «Силе Сибири-2» с Китаем

Кремль не упомянул «Силу Сибири-2» в сообщении о подписанных в Китае соглашениях
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В опубликованном на сайте Кремля сообщении о документах, подписанных в рамках официального визита президента России Владимира Путина в Китай, не оказалось меморандума о строительстве «Силы Сибири — 2», о котором ранее сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Единственным пунктом, связанным с энергетикой, стало подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

7 из 22 подписанных документов касаются сотрудничества российских и китайских СМИ, 5 — связей в области науки и образования. Два соглашения связаны с требованиями к северным оленям и сушеным пантам оленя, поставляемым из России в Китай, одно — с сотрудничеством организаций, специализирующихся на пластической хирургии, еще одно — с интеграцией российского научного прибора в состав китайского космического аппарата миссии «Чанъэ-7».

Ранее западные информагентства отметили, что китайские СМИ не упомянули соглашение о «Силе Сибири — 2», а слова Миллера не дают ответа на основные вопросы относительно проекта. Речь идет о дате старта работ, цене и финансировании строительства, сроках начала поставок, их характера (фиксированные или гибкие объемы) и тарифной политики.

Материалы по теме:
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников. Что творится с национальным достоянием?
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников.Что творится с национальным достоянием?
10 апреля 2025
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Кроме того, о предполагаемом документе не было сказано в официальном сообщении пресс-службы «Газпрома», опубликованном уже после того, как глава компании рассказал об итогах переговоров.

В общении с журналистами Миллер охарактеризовал меморандум как юридически обязывающий документ, и пояснил, что вопросы о датах строительства, финансировании и коммерческих условиях самих поставок все еще предстоит решить. Многолетние задержки в переговорах он связал с их масштабом, назвав «Силу Сибири — 2» самым дорогим газовым проектом в мире. Глава «Газпрома» добавил, что контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет, а Китай сможет покупать топливо дешевле, чем страны ЕС.

Перед визитом российской делегации в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал подписание 2 сентября «Газпромом» и CNPC трех важных соглашений, хотя не уточнил, каких именно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Убийца Парубия высказался о своих связях с Россией

    Известный в России комик рассказал о поразившей его особенности США

    В России обнаружена загадочная древнеегипетская шкатулка

    Живущий в России брат Сырского отказался от одного своего принципа из-за бедности

    Москвичей призвали не ждать бабьего лета

    Мексика отказалась подчиняться США

    Россиян предупредили о скором подорожании новых машин

    Меладзе проверят на финансирование ВСУ

    Сбежавших из российского СИЗО арестантов объявили в розыск

    Инфляция в Казахстане возобновила рост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости